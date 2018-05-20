Суд отклонил иск обвинившей в прослушке Fox News сотрудницы‍

Американский суд отклонил иск бывшей ведущей Fox News Андреа Тантарос, обвинившей телеканал в электронной слежке с целью навредить ей.

Как сообщает ТАСС, экс-сотрудница обратилась в суд в 2017 году, заявив, что руководство телеканала взломало ее компьютер и сотовый телефон, с помощью которых вело за ведущей электронную слежку. Также Тантарос подозревает Fox News в использовании ее личной информации ради последующего шантажа и запугивания.

Тантарос уверена, что это было сделано в ответ на обвинения в домогательствах, предъявленных ею экс-руководителю телеканала Роджеру Эйлсу в 2016 году. Впоследствии Эйлс покинул свой пост, а через год скончался. Рассмотрение иска ведется до сих пор.

По мнению судьи, ведущая не предоставила достаточно доказательств.

Как стало известно 16 мая, Fox News выплатит около $10 млн для урегулирования судебных исков сотрудников, подавших жалобы на половую и расовую дискриминацию. Всего с 2016 года телеканал выплатил около $45 млн женщинам, обвинившим Эйлса в домогательствах.