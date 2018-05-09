Полански подаст в суд на Академию киноискусства и наук США

Режиссер Роман Полански, обвиняемый в домогательствах, намерен подать в суд на Академию киноискусства и наук США за исключение из организации.

Адвокат Харланд Браун заявил, что защита собирается оспорить «вопиющее игнорирование» организацией своих же стандартов.

По его словам, Полански назвал членов Академии «кучкой лицемеров», ведь они стоя аплодировали ему, когда он получил «Оскар» за фильм «Пианист», передает Los Angeles Times.

Полански ранее был исключен из Академии из-за четырех обвинений в изнасиловании. Последнее поступило в октябре 2017 года, когда немецкая актриса Ренате Лангер заявила, что дважды подвергалась насилию со стороны режиссера.