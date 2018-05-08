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Правительство не собирается менять ставку НДФЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России не готовит никаких решений по изменению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким заявлением выступил в Госдуме исполняющий обязанности премьер-министра страны Дмитрий Медведев.

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При этом и.о. главы правительства отметил, что в настоящий момент готовятся предложения по увеличению пенсионного возраста. Законопроект внесут в Госдуму «в самой короткой перспективе».

Медведев подчеркнул, что в стране есть большое число людей, которые находятся в так называемой серой зоне. В этой связи правительство должно предпринять меры для того, чтобы труд был официальным. В частности, нужно создать условия для работодателей, которые позволят им реализовывать такого рода трудовые отношения, передает «РИА Новости».

В конце марта российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в правительстве рассматривают возможность повышения НДФЛ до 15% с одновременным увеличением необлагаемого минимума.

Президент России Владимир Путин после инаугурации, прошедшей 7 мая, объявил об отставке правительства, а также предложил на должность главы нового кабинета правительства Дмитрия Медведева. Во вторник, 8 мая, его кандидатуру рассмотрели депутаты Госдумы.

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