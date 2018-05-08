Прямой эфир

Минобороны Британии разработает собственную систему спутниковой навигации

0
Фото: REUTERS/Simon Dawson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британское министерство обороны приступило к созданию собственной системы спутниковой навигации, стоимость которой оценивается в $4 млрд.

«Наши блестящие ученые, работающие в сфере обороны, и военные эксперты начали работу по определению возможностей развития нашей собственной спутниковой системы, пока мы продолжаем переговоры с Европейской комиссией о нашей будущей роли в «Галилео», — приводит слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона газета The Telegraph.

По его словам, Соединенное Королевство планирует привлечь к сотрудничеству специалистов из Японии, Южной Кореи, Австралии и других стран.

В марте 2018 года стало известно о создании объединенной российско-китайской системы спутниковой навигации путем интеграции глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) двух стран — ГЛОНАСС и BeiDou.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракета «Рокот» с европейским спутником стартовала с Плесецка
Россия создаст навигационную систему на Луне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017