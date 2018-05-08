Минобороны Британии разработает собственную систему спутниковой навигации

Британское министерство обороны приступило к созданию собственной системы спутниковой навигации, стоимость которой оценивается в $4 млрд.

«Наши блестящие ученые, работающие в сфере обороны, и военные эксперты начали работу по определению возможностей развития нашей собственной спутниковой системы, пока мы продолжаем переговоры с Европейской комиссией о нашей будущей роли в «Галилео», — приводит слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона газета The Telegraph.

По его словам, Соединенное Королевство планирует привлечь к сотрудничеству специалистов из Японии, Южной Кореи, Австралии и других стран.

В марте 2018 года стало известно о создании объединенной российско-китайской системы спутниковой навигации путем интеграции глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) двух стран — ГЛОНАСС и BeiDou.