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СК повторно попросил перевести Малобродского под домашний арест

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Следствие повторно обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой перевести экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под домашний арест.

«Рассмотрение ходатайства назначено на 12:00 мск 10 мая», — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей в СИЗО, напоминает РБК.

Следственный комитет из-за возраста (60 лет) и состояния здоровья обвиняемого уже предлагал заменить обвиняемому меру пресечения. Однако из-за позиции прокуратуры суд в просьбе отказал.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» в 2015 году. В мае 2017 года Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, руководство «Седьмой студии» с 2011 по 2014 год похитило около 200 млн рублей, которые получило от Министерства культуры на реализацию проекта «Платформа». Алексей Малобродский в рамках дела подозревается в искусственном завышении сведений о стоимости мероприятий проекта, в результате чего совершались хищения.

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