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Совершивший покушение на главу МВД Пакистана оказался членом исламистской партии

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Фото: REUTERS/Caren Firouz
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Покушавшийся на главу МВД Пакистана Ахсана Икбала оказался членом ультрарелигиозной исламской политической партии «Техрик-э-Лабайк». Об этом рассказало агентство Reuters в воскресенье, 6 мая.

Партия названа «новой», и ее главная цель — борьба с богохульством жесткими методами. Она требует ужесточения законодательства страны в этой сфере.

6 мая 21-летний Абид Хуссейн выстрелил из пистолета в главу МВД во время митинга. Отмечается, что рана оказалась не смертельной, состояние Икбала стабильное, и его жизни ничто не угрожает.

23 апреля суд в Брюсселе приговорил последнего из оставшихся в живых участников парижских терактов 2015 года Салаха Абдеслама к 20 годам тюрьмы. Его осудили за вооруженное сопротивление полиции и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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