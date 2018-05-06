Прямой эфир

СМИ сообщили о покушении на главу МВД Пакистана

0
Фото: Global Look Press/Irfan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал пережил покушение. Инцидент произошел в провинции Пенджаб, передает в воскресенье, 6 мая, «РИА Новости».

В результате нападения Икбал получил пулевое ранение. Отмечается, что в главу МВД Пакистана выстрелил из пистолета мужчина в возрасте 20–22 лет. Пуля попала министру в плечо, в момент покушения он находился в автомобиле. Чиновника экстренно прооперировали, его жизнь вне опасности.

Стрелявший в него арестован, имя злоумышленника не называют.

Ранее в апреле сообщалось, что в Пакистане расследуется ДТП со смертельным исходом, в котором участвовал сотрудник посольства СШA. Мужчина сбил мотоциклиста, и тот скончался на месте, его пассажир был госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Родственник политика в Пакистане убил девушку за отказ выйти замуж
Пакистанские дипломаты подсчитали потери страны из-за атак террористов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017