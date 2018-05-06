СМИ сообщили о покушении на главу МВД Пакистана

Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал пережил покушение. Инцидент произошел в провинции Пенджаб, передает в воскресенье, 6 мая, «РИА Новости».

В результате нападения Икбал получил пулевое ранение. Отмечается, что в главу МВД Пакистана выстрелил из пистолета мужчина в возрасте 20–22 лет. Пуля попала министру в плечо, в момент покушения он находился в автомобиле. Чиновника экстренно прооперировали, его жизнь вне опасности.

Стрелявший в него арестован, имя злоумышленника не называют.

Ранее в апреле сообщалось, что в Пакистане расследуется ДТП со смертельным исходом, в котором участвовал сотрудник посольства СШA. Мужчина сбил мотоциклиста, и тот скончался на месте, его пассажир был госпитализирован.