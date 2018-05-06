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Навального отпустили из полиции до суда‍

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Блогера Алексея Навального, задержанного на несогласованной акции в Москве 5 мая, освободили из отделения полиции до суда.

«На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но в полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда», –– написал он в своем Twitter.

Административное дело блогера будет рассмотрено Тверским судом Москвы 11 мая, указывает «Интерфакс».

5 мая в столице прошла несанкционированная акция, организованная Алексеем Навальным. Изначально шествие было согласовано, однако мэрия Москвы предложила два других места. Организаторов предложенные варианты не устроили. Их официальный отказ автоматически привел к запрету проведения шествия. 

В ответ Навальный призвал выйти на несанкционированный марш по Тверской улице. Власти Москвы назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения подобной акции власти будут действовать в соответствии с законом.

По данным МВД, в митинге приняли участие порядка 1,5 человек, около 300 нарушителей общественного порядка были задержаны. 

Аналогичный несогласованный митинг состоялся в Санкт-Петербурге. Из двух тысяч участников акции были задержаны около 200 человек.

Еще в нескольких городах РФ акции Навального большого числа людей не собрали, на них присутствовали от 50 до 400 человек.

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