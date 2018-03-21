Один человек погиб при взрыве газового баллона в Ульяновской области

Газовый баллон взорвался в частной скотобойне в Ульяновской области, погиб один человек, еще один пострадал. Инцидент произошел в селе Тумкино, передает ТАСС, рассказал старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) РФ по региону по связям со СМИ Александр Сорокин.

В результате взрыва обрушилась стена и кровля здания, предварительной причиной названа утечка газа, следственные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что следствие озвучило приоритетную версию причины взрыва газа в Мурманске, где погибли три человека. Взрыв газа произошел в жилом доме Мурманска вечером 20 марта.