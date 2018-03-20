МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Мурманске

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в Мурманске, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МЧС.

«Завершены поисково-спасательные работы. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется», — рассказал собеседник агентства.

В пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв бытового газе. В результате взрыва обрушилась часть дома. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек. Спасателям удалось извлечь из-под завалов троих пострадавших.

Ранее стали известны имена пострадавших в результате взрыва.