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СК начал проверку после взрыва газа в доме в Мурманске

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Фото: РИА/Игорь Катаев
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Доследственную проверку по факту взрыва бытового газа и обрушения части многоквартирного дома в Мурманске проводит управление Следственного комитета РФ по Мурманской области.

После взрыва пожара не последовало, но обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания. ТАСС отмечает, что после обрушения конструкций здания под завалами блокированы люди. Спасатели к настоящему времени извлекли троих человек, известно об одном погибшем.

Дом построен около 50 лет назад, в нем проживают порядка 180 человек.

«Организована доследственная проверка, предварительная версия — взрыв бытового газа. На месте работают следователи, криминалисты, проводят осмотр места происшествия, создана оперативно-следственная группа. На месте руководитель следственного управления», — приводит агентство слова представителя СК.

Ранее оперативный штаб подтвердил гибель одного человека при взрыве газа в Мурманске.

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