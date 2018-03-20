Троих пострадавших извлекли из-под завалов дома в Мурманске

Спасатели извлекли троих человек из-под завалов жилого дома в Мурманске, где ранее произошел взрыв бытового газа. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, еще два человека остаются под завалами.

Ранее стало известно о гибели одного человека.

По предварительной информации, взрыв произошел в пятиэтажке на улице Свердлова в 16:55. В результате обрушились три этажа. Сейчас из дома эвакуируют остальных жильцов. Решается вопрос об их расселении.