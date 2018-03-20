Число погибших в результате взрыва газа в Мурманске выросло до двух человек, сообщает СК РФ.

«Число погибших в результате обрушения дома в Мурманске увеличилось до двух человек», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Во вторник, 20 марта, в жилом пятиэтажном доме в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате которого часть здания обрушилась. Причины инцидента на данный момент неизвестны. СК проводит проверку по факту взрыва.

По предварительным данным, в результате взрыва четыре человека пострадали.