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Момент взрыва в многоквартирном доме в Мурманске попал на видео

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Видеозапись с моментом взрыва в жилом доме в Мурманске появилась в соцсетях. Ролик предположительно снят на одну из камер наблюдения во вторник, 20 марта.

На кадрах отчетливо видно, как после оглушительного хлопка каменные куски разлетаются от жилого здания в стороны на довольно большое расстояние, сообщает телеканал «360».

Видеоролик также успел запечатлеть и прохожих, которые по счастливой случайности не пострадали. Жертвами инцидента стали два жителя дома.

СК области ведет доследственную проверку, и сейчас на подозрении 19-летний житель дома, чья квартира стала эпицентром взрыва.

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