Названа приоритетная версия причины взрыва газа в Мурманске

Умышленное повреждение газового оборудование названо приоритетной версией причин обрушения дома в Мурманске. Следователи считают, что повредить газовое оборудование мог один из жильцов.

«По указанию и.о. руководителя СУ СК России по Мурманской области Андрея Ефремова следствием отрабатываются все версии произошедшего ЧП», — отмечается в сообщении Следственного комитета РФ.

Газовое оборудование было повреждено в жилом помещении, ставшем эпицентром взрыва, отмечает следствие.

Взрыв газа произошел в жилом доме Мурманска накануне вечером 20 марта, обрушились конструкции со 2 по 5-й этажи. В результате взрыва погибли три человека.