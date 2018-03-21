Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Мурманске выросло до трех

Число погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Мурманске выросло до трех. Об этом в среду, 21 марта, сообщил руководитель регионального центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

«Умер мужчина в областной больнице от травм, несовместимых с жизнью», — приводит ТАСС слова Рогалева.

Сообщается, что скончавшемуся мужчине было 34 года. Он был госпитализирован накануне в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв газа произошел в жилом доме Мурманска вечером 20 марта. В результате ЧП обрушились конструкции со 2 по 5 этажи. После инцидента СКР возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг ненадлежащего качества.