Стали известны имена пострадавших при взрыве газа в Мурманске
Стали известны имена двоих пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске.
По данным телеканала РЕН ТВ, травмы получили Сергей Ш. 1983 года рождения и Максим П. 1998 года рождения
Само ЧП произошло произошло 20 марта. В результате обрушились конструкции здания.
По данным СМИ, погиб один человек, пострадали четверо и еще пять оказались блокированы под завалами. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Причина взрыва устанавливается.