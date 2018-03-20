Стали известны имена пострадавших при взрыве газа в Мурманске

Стали известны имена двоих пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске.

По данным телеканала РЕН ТВ, травмы получили Сергей Ш. 1983 года рождения и Максим П. 1998 года рождения

Само ЧП произошло произошло 20 марта. В результате обрушились конструкции здания.

По данным СМИ, погиб один человек, пострадали четверо и еще пять оказались блокированы под завалами. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Причина взрыва устанавливается.