Песков прокомментировал критику в адрес Трампа после его звонка Путину

В Кремле отказались реагировать на критику американских политиков в адрес президента США Дональда Трампа после звонка российскому лидеру Владимиру Путину.

«У нас своих дел полно», — заявил в ответ на соответствующий вопрос пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметив, что «каким-то образом комментировать внутренние дела в Белом доме не имеем право и не хотим».

Трамп подвергся критике после того, как решил поздравить Путина с победой на выборах.

«Президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой. Разговор был предметный и деловой», — добавил Песков.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 20 марта. Действия Трампа раскритиковали сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

Ранее стало известно, что помощники Трампа по национальной безопасности советовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах. Однако глава Белого дома проигнорировал записку, полученную во время регулярного брифинга, в которой заглавными буквами было написано: «Не поздравляй».



