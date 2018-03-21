В Госдуме рассказали о шансе на диалог с США после разговора Путина и Трампа

Разговор российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа дает шанс для дальнейшего диалога с США по военным и дипломатическим направлениям. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Два президента великих держав поговорили по телефону, обсудили самые злободневные вопросы, а не только ограничились поздравлениями», — сказал депутат, которого цитирует «РИА Новости».

По его словам, это может дать шанс на диалог по всем направлениям — и дипломатическим, и военным. Остается надеяться, что «так оно и будет», добавил Шаманов.

Разговор лидеров двух стран состоятся во вторник, 20 марта. Во время беседы Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента России, а также были затронуты вопросы экономического сотрудничества, борьбы с терроризмом, ситуации на Украине и Корейском полуострове.

Кроме того, американский лидер заявил об обеспокоенности США новыми видами российского вооружения, которые были презентованы Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию.

Тогда речь шла о создании системы «Авангард», способной развивать скорость, превышающую число Маха более чем в двадцать раз. Также Путин рассказал о ракетном комплексе «Кинжал», баллистической ракете «Сармат», подводных беспилотниках межконтинентальной дальности и боевых лазерных комплексах.