Подготовкой встречи Путина и Трампа займутся внешнеполитические ведомства США и России

Подготовка встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет поручена Госдепу и МИД РФ. Об этом стороны договорились в ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник, 20 марта, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что количество существующих проблемных вопросов действительно говорит о необходимости проведения саммита. Конкретные сроки проведения встречи пока неизвестны.

«Можно только сказать, что президенты условились дать поручения министру иностранных дел РФ и госсекретарю США — в данном случае речь идет о Лаврове и Помпео — как можно скорее вступить в контакт и начать проработку прикладных вопросов по организации такого саммита», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

20 марта состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США, в частности, поздравил своего российского коллегу с переизбранием на пост президенат США.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 67%. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% голосов.