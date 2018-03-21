Косачев пообещал зеркальный ответ на любые санкции Запада

Россия намерена жестко, последовательно и зеркально отвечать на любые ограничительные меры Запада. Об этом в среду, 21 марта, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«В каждом таком случае — будь то Великобритания, ее наставник США или их сателлит Польша, инициаторы таких действий должны отчетливо понимать, что каждое решение будет не про сокращение числа российского дипперсонала в данной конкретной стране, а про сокращение количественного, а быть может — и качественного, уровня взаимной представленности», — сказал Косачев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что РФ будет отвечать «на взаимной основе и зеркально».

«Паритет в этом смысле, уверен, будет обеспечиваться нами жестко и последовательно, без двусмысленностей», — добавил сенатор.Отношения между Россией и странами Запада резко обострились на фоне «дела Скрипаля».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на спецслужбы Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Премьер-министр королевства Тереза Мэй, не приводя доказательств, заявила, что к инциденту якобы причастна Россия. Она объявила в связи с этим о высылке из страны 23 дипломатов РФ и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва категорически отрицает обвинения и настаивает на совместном расследовании дела. Президент России Владимир Путин отмечал бездоказательность высказываний Британии. В то же время в качестве ответа на недружественный шаг Лондона Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипработников.

15 марта официальный представитель Госдепартамента США заявила, что Вашингтон не исключает введения новых санкций против РФ из-за «дела Скрипаля». 19 марта Совет Евросоюза распространил заявление, в котором говорится о серьезном отношении глав МИД ЕС к мнению Лондона о том, что за нападением в Солсбери с высокой долей вероятности стоит Российская Федерация.

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