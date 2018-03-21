Лидер Южной Кореи допустил возможность саммита с США и КНДР

Лидеры Южной Кореи, США и КНДР могут провести трехстороннюю встречу. О такой возможности сообщил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин во время посещения заседания комитета по подготовке межкорейского саммита.

«Проведение переговоров глав Северной Кореи и США после саммита лидеров Севера и Юга само по себе станет историческим событием. И в зависимости от их исхода впоследствии может состояться трехсторонняя встреча лидеров Севера, Юга и США», — цитирует Мун Чжэ Ина агентство ТАСС.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что Корейский полуостров должен быть полностью избавлен от ядерного оружия.

Предполагается, что встреча Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в апреле в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне. После этого планируется организовать встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

О создании подготовительного комитета Южная Корея объявила 15 марта, его возглавил руководитель секретариата президента Лим Чжон Сок. С 16 марта комитет работает в резиденции президента Южной Кореи «Чхонвадэ» в Сеуле.

В начале марта Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников Мун Чжэ Ина провел обмен мнениями по вопросам смягчения напряженности на Корейском полуострове и развития межкорейских отношений.