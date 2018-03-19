Разведслужбы США установили секретный канал связи с КНДР

Разведывательные ведомства США установили с Северной Кореей неофициальный контакт, по которому можно передавать информацию. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников.

Сообщается, что главные усилия по установлению секретного канала связи предпринимает ЦРУ. Директор ведомства Майк Помпео поддерживает такой тип «тихой дипломатии» в обход дипканала, установленного госдепартаментом через ООН, передает «РИА Новости».

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Ранее сообщалось, что встреча двух лидеров должна состояться до конца мая 2018 года. Трамп рассчитывает, что по итогам диалога сторонам удастся заключить «величайшую сделку для мира».