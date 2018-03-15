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Южная Корея создаст подготовительный комитет для саммита с КНДР

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Фото: Global Look Press/Robin Hausmann
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Южная Корея объявила о создании подготовительного комитета для организации встречи на высшем уровне с делегацией КНДР.  В состав южнокорейской делегации войдут глава МИДа и министр обороны, а также президентские секретари, сообщил представитель администрации президента страны.

Подготовительный комитет возглавит руководитель секретариата президента Лим Чжон Сок, управляющий делами назначен министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн. Помимо этого, в состав войдут советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён, глава МИДа Кан Гён Хва, а также министр обороны Сон Ён Му, передает «РИА Новости».

Подготовительный комитет заработает 16 марта в резиденции президента Южной Кореи «Чхонвадэ» в Сеуле.

Как сообщал портал iz.ru, 6 марта лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи провел обмен мнениями по вопросам смягчения напряженности на Корейском полуострове и развития межкорейских отношений.

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