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Сеул направит двух посланников в Пхеньян для содействия диалогу с США

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направит двух спецпосланников в Северную Корею для углубления межкорейских отношений и содействия диалогу США и КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

Сообщается, что в Пхеньян отправятся глава национального разведывательного ведомства Со Хун, который сыграл важную роль в организации исторических саммитов между Севером и Югом в 2000 и 2007 годах,  а также советник президента по безопасности Чон Ый Ён, поддерживающий тесные контакты со своим американским коллегой Гербертом Макмастером.

Предположительно оба чиновника отравятся с визитом уже на этой неделе. Также они передадут лидеру Северной Кореи письмо от Мун Чжэ Ина и обсудят предложение провести встречу между главами корейских государств.

Предложение посетить КНДР было передано сестрой Ким Чен Ына во время ее визита на зимние Олимпийские игры – 2018 в Пхёнчхане. Южнокорейский президент отметил, что для этого необходимы подходящие условия. В свою очередь, предстоящий визит может создать предпосылки для диалога США и Северной Кореи.

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