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Артисты из Южной Кореи впервые за 11 лет могут выступить в КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/x99
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Делегации Южной Кореи и КНДР проводят переговоры о возможной организации концертов южнокорейских артистов в Пхеньяне в апреле этого года. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что концерты будут предшествовать встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

При этом идея о гастролях в Пхеньяне принадлежит КНДР. Соответствующее предложение было сделано спецпосланнику президента Южной Кореи во время визита делегации в КНДР в начале марта.

Настоящие переговоры проходят в демилитаризованной зоне Пханмуджон. Южнокорейскую сторону представляет композитор Юн Сан, а КНДР - певица Хён Сон Воль.

Стороны обсуждают масштабы предстоящего мероприятия и его содержание.

 «Постараюсь сделать все, чтобы получилось хорошее выступление <…> и выслушать северокорейскую сторону, чтобы передать (это мнение – ред.) на родине», –– пообещал перед началом встречи Юн Сан.

Гастроли южнокорейских артистов в Северной Корее не проводились с 2007 года.

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