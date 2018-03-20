Артисты из Южной Кореи впервые за 11 лет могут выступить в КНДР

Делегации Южной Кореи и КНДР проводят переговоры о возможной организации концертов южнокорейских артистов в Пхеньяне в апреле этого года. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что концерты будут предшествовать встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

При этом идея о гастролях в Пхеньяне принадлежит КНДР. Соответствующее предложение было сделано спецпосланнику президента Южной Кореи во время визита делегации в КНДР в начале марта.

Настоящие переговоры проходят в демилитаризованной зоне Пханмуджон. Южнокорейскую сторону представляет композитор Юн Сан, а КНДР - певица Хён Сон Воль.

Стороны обсуждают масштабы предстоящего мероприятия и его содержание.

«Постараюсь сделать все, чтобы получилось хорошее выступление <…> и выслушать северокорейскую сторону, чтобы передать (это мнение – ред.) на родине», –– пообещал перед началом встречи Юн Сан.

Гастроли южнокорейских артистов в Северной Корее не проводились с 2007 года.