Белоруссию пригласили в авангард научной жизни

Белорусских ученых пригласили совместно с российскими коллегами принять участие в исследованиях на передовых установках класса MegaScience. Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук считает, что микроэлектронные, оптические и другие высокотехнологичные предприятия из союзного государства могут также стать партнерами по оснащению аппаратурой передовых научных центров в РФ. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота отмечает, что восстановление связей между белорусскими и российскими учеными - важнейшая задача в рамках общей интеграции.

20 марта НИЦ «Курчатовский институт» посетил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и группа экспертов и журналистов из России и Белоруссии. Гостям рассказали об основных направлениях работы крупнейшей российской научной организации, показали ряд лабораторий и познакомили с учеными.

Центральным мероприятием визита стал круглый стол с участием Михаила Ковальчука, Григория Рапоты, белорусских и российских журналистов.

Глава НИЦ «Курчатовский институт» заявил, что сейчас - удачный момент для встраивания Белоруссии в периметр передовых научных исследований.

- Полагаю, нашим белорусским партнерам будет полезно и интересно присоединиться к реализации программы изучения генома, организовать которую поручил президент России Владимир Путин, - заявил Михаил Ковальчук. - В нее будут включены работы по геномному редактированию, соответствующие направления животноводства, сельского хозяйства, медицины.

Также президент НИЦ «Курчатовский институт» предложил белорусским коллегам принять участие в исследованиях на установках класса MegaScience (в рамках российской программы ), в частности на лазере на свободных электронах (XFEL) в Гамбурге, европейском синхротроне ESRF в Гренобле и в перспективе -экспериментальном реакторе ITER (термоядерная установка, строится международной кооперацией при участи РФ на юге Франции).

- В этих проектах Россия выступает как финансовым, так и интеллектуальным донором, - пояснил глава НИЦ «Курчатовский институт». - Кроме того, уже принято решение о строительстве отечественных синхротронов нового поколения в новосибирском академгородке и на площадке Курчатовского института в Протвино. В результате уже в следующем десятилетии Россия будет обладать самой передовой исследовательской инфраструктурой.

Михаил Ковальчук предположил, что белорусские научно-производственные центры могут принять участие в производстве оборудования для оснащения установок класса MegaScience, создающихся в России.

В Белоруссии существовали центры точного машиностроения - в Витебске, например, в Орше. Возможно, стоит подумать над формированием программы совместной разработки и производства оборудования, которое будет применяться для оснащения синхротронных центров.

Григорий Рапота заявил, что развитие сотрудничества российских и белорусских научных центров носит естественный характер.

Курчатовский институт - это большой коллектив, который находится на острие мировых научных исследований, - отметил Григорий Рапота. - Наука в деятельности Союзного государства занимает особое место. В момент распада СССР ученые больше других переживали, потому что Белоруссия была не только масштабной сборочной площадкой, но и центром научных разработок, - отметил он.

Михаил Ковальчук подчеркнул, что стратегическим направлением развития российской науки становится формирование нового технологического уклада, основанного на природоподобных технологиях. В НИЦ Курчатовский институт разрабатываются природоподобные подходы, материалы и технологии, позволяющие, в частности, в разы снизить энергопотребление. Одно из главных направлений работы «Курчатовского института» — создание природоподобных сетей, которые моделируют работу человеческого мозга. Они уже сейчас обеспечивают решение сложных задач и находятся на приближающемся к человеческому уровне энергопотребления.