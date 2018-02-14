Технологии искусственного интеллекта позаимствуют у природы

Ученые Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» сообщили о перспективных исследованиях в области искусственного интеллекта (ИИ). В НИЦ разрабатываются природоподобные подходы, материалы и технологии, позволяющие значительно снизить энергопотребление искусственных систем и, в частности, роботов. Российской науке крайне важно занять лидирующие позиции в создании и изучении ИИ — именно эта сфера науки будет во многом определять успехи развитых стран в будущие десятилетия.

О важности направления ИИ 8 февраля на выездном заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске говорил президент России Владимир Путин: «На основе передовых решений предстоит... занять лидирующие позиции в сфере разработки и применения систем искусственного интеллекта». В заседании участвовал глава НИЦ Михаил Ковальчук. Результатам Курчатовского института в этом направлении была посвящена состоявшаяся вчера пресс-конференция вице-президента НИЦ Олега Нарайкина и начальника лаборатории робототехники Курчатовского НБИКС-центра Валерия Карпова.

Олег Нарайкин рассказал о принятой в НИЦ концепции: рассматривать искусственный интеллект в общем контексте природоподобия. Обычно под искусственным интеллектом понимают способность машины выполнять человеческие мыслительные функции. Сегодня ближе всего к ИИ находятся суперкомпьютеры. Но их отличает гигантское энергопотребление — десятки мегаватт. Между тем человеческий мозг расходует всего-навсего десятки ватт, в миллион раз меньше.

— Мы рассматриваем ИИ как часть того, что мы называем природоподобными технологиями. Они воспроизводят процессы и системы живой природы. Если суперкомпьютер будет работать по природоподобным технологиям, то он и энергии будет потреблять так же мало, как человеческий мозг. Проблема в том, что компьютер устроен технически совершенно по-другому. Поэтому мы не только изучаем принципы работы мозга, но и стараемся воспроизвести их. Соответствующие программные алгоритмы уже есть — это так называемые нейроморфные системы. Теперь мы работаем над аппаратной частью: сама вычислительная система должна тоже работать как мозг. Это одно из главных направлений нашей работы — создание природоподобных сетей, которые моделируют работу человеческого мозга. Они уже сейчас обеспечивают решение сложных задач и находятся на приближающемся к человеческому уровне энергопотребления. Пытаемся приблизить компьютеры к возможностям «венца творения», но постоянно думаем, как это сделать оптимальным образом, подражая природе, — подчеркнул Олег Нарайкин.

Руководитель лаборатории робототехники Курчатовского НБИКС-центра Валерий Карпов предложил «неметафорическое» понимание ИИ. Эта область науки занята двумя видами задач: во-первых, слабо формализуемыми, во-вторых, теми, для которых не существует алгоритма решения. Один из способов справиться со слабоформализуемой задачей — подсмотреть, как это делает природа. В этом отношении тематика ИИ очень близка к робототехнике. Во всем мире исследования ИИ — это прежде всего работы в области робототехники.

— Наша лаборатория как раз пытается заимствовать какие-то вещи из природы, — рассказал Валерий Карпов. — Робот должен понимать эмоции человека — по лицу, по жестам. Эти работы у нас ведутся давно. Но не менее интересен другой вопрос: а может ли сам робот обладать эмоциями? Такие системы у нас тоже есть. Существует, например, робот, психику которого можно буквально ручкой подкручивать, превращать его из меланхолика в холерика. Потому что в разных ситуациях ИИ должен по-разному реагировать на внешний мир.

Впрочем, по словам ученых, в Курчатовском институте работы в области ИИ ведет не только лаборатория робототехники: она относится к целому подразделению, где занимаются также нейрокогнитивными науками, нейробиологией, изучением клеток мозга и их работы.

— Уверяю вас, по всем этим направлениям мы находимся на хорошем мировом уровне, — заявил Олег Нарайкин. — И вот на днях в Новосибирске прошло заседание президентского Совета по науке и образованию, на котором приняты очень важные решения.

Вице-президент Курчатовского института выразил убеждение, что они позволят российским ученым совершить мощный научно-технологический прорыв в обозримом будущем.