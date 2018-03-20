Савченко заявила о планах администрации Порошенко по ее ликвидации

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила, что в администрации президента Украины Петра Порошенко зреют планы по ее ликвидации, передает во вторник, 20 марта, «РИА Новости».

«Первый раз я получила предупреждение о том, что есть приказ Банковой (администрации президента Украины) о моей физической ликвидации от администрации президента, от (замглавы администрации Андрея) Таранова, вскоре после чего он погиб», — цитирует нардепа «Газета.ру».

Затем Савченко получила еще два предупреждения, а также выяснила и название подразделения спецсил, которые могут выполнить эту «работу». «Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить», — отметила она.

Украинский депутат отметила, что пыталась «как можно ближе приблизить тех, кому было поставлено задание о ее ликвидации».

Ранее во вторник Надежда Савченко заявила о презрении к «позорной власти» Украины, а накануне она обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отстранить от должности генпрокурора страны Юрия Луценко.