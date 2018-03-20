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Надежда Савченко заявила о презрении к «позорной власти» Украины

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Фото: РИА Новости
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Надежда Савченко считает власть на Украине позорной. Об этом депутат Верховной рады заявила во вторник в ходе заседания суда по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

«Я считаю эту власть позорной. Я публично заявляю, что презираю эту власть», — цитирует Савченко украинское издание «Вести».

Депутат напомнила, что Рубан освобождал украинцев, из плена и заявила, что готова взять его на поруки, в том числе потому, что он «любит Украину, может не любит власть, но ее не любит 99% украинцев».

Савченко ранее заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте.

Народный депутат 16 марта подтвердила планы по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году, напоминает RT.

Портал iz.ru сообщал, что в будущий четверг Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии с Героя Украины нардепа Надежды Савченко депутатской неприкосновенности. При этом якобы будет показано «шокирующее видео» с участием политика, сообщила представитель президента Петра Порошенко в раде Ирина Луценко.

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