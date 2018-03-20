Житель Башкирии два года платил долги за полного тезку

Житель Республики Башкортостан в течение двух лет платил долги по алиментам за своего полного тезку из Волгоградской области. Об этом сообщает gtrk.tv.

Сергей Никитин, отец троих детей из Благовещенска, узнал о существовании тезки даже по дате рождения, только когда с его счета начали списываться деньги. Выяснилось, что списание происходит согласно судебному приказу из города Волжский.

Как сообщает «Ридус», пострадавший обратился к приставам и в прокуратуру города Волжского и Башкортостана. Приставы Волгоградской области сняли аресты со счетов Никитина после получения от него письма, однако отметили, что алименты не являются единственными долгами недобросовестного тезки и этими делами занимается уже другой пристав, а значит, у Никитина вновь могут списать деньги.

По словам юристов, такие ситуации в России происходят часто. В таких случаях рекомендуется обращаться к приставам с просьбой приостановить производство до списания денежных средств. Теперь Сергей Никитин намерен вернуть свои деньги через суд.

Ранее портал iz.ru сообщал, что кузбассовец уволился с работы, чтобы не платить алименты.