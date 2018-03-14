Число уголовных дел за неуплату алиментов выросло на 25% в 2017 году

В 2017 году Федеральная служба судебных приставов возбудила 55 тыс. уголовных дел за неуплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей (по ст. 157 УК РФ), что на 27,9% больше, чем годом ранее, когда было возбуждено 43 тыс. таких дел.

Как рассказали «Известиям» в ФССП, рост связан с поправками в законодательство, вступившими в силу в середине 2016 года. Тогда за неуплату алиментов на детей или родителей была введена административная ответственность (статья 5.35.1 КоАП РФ), согласно которой предусмотрено до 150 часов исправительных работ или до 15 суток административного ареста.

В 2017 году по этой статье привлекли к ответственности 119,9 тыс. должников. Неплательщикам, которые уже были один раз наказаны по КоАП, но алименты платить так и не начали, теперь грозит до года лишения свободы.

Подробнее — в материале «Известий»:

Из неплательщиков — в уголовники