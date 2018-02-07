Сибиряк спрятался от судебных приставов в мешке с картошкой

Житель Новосибирска задолжал 200 тыс. рублей по кредитам и спрятался от пришедших в дом приставов в мешке с картофелем. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФССП в среду, 7 февраля.

На пороге дома приставов встретила мать сибиряка, которая заявила, что сына нет дома. При этом она позвала их войти, чтобы те убедились в этом лично.

Когда приставы уже собрались покинуть жилье, в стоящем на кухне мешке с картошкой кто-то начал чихать.

«Вдруг мешок завалился набок, после чего из него показался неплательщик», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что мужчина был одет в красивый костюм, в котором собирался идти на свидание в ресторан.

«Судебные приставы описали бытовую технику, мебель и электронику неплательщика. По всей видимости, если мужчина не захочет, чтобы его имущество было реализовано, ему придется неплохо сэкономить на ужине с возлюбленной», — сообщили в УФССП.

Летом 2017 года домашние животные жителя Новосибирска два раза указали его местоположение судебным приставам, пришедшим за возвратом долга по алиментам.