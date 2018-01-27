Сибиряк обокрал цыган на 200 тыс. рублей в Иркутской области

Житель Иркутской области украл у приютивших его цыган 200 тыс. рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

По данным следствия, 19-летний молодой человек приехал в якутский город Мирный вместе с семьей цыган и проживал вместе с ними в арендованной квартире. Через некоторое время подозреваемый похитил у сожителей 200 тыс. рублей и сбежал.

Как оказалось, это не единственная кража 19-летнего парня — ранее он обворовал работника стройплощадки.

«По второму эпизоду установлено, что во время своего нахождения на территории Мирнинского района подозреваемый совершил кражу сотового телефона и другого личного имущества у работника стройплощадки одной из организаций. Кража была совершена из жилого вагончика. Материальный ущерб составил 15 тыс. рублей», –– говорится в сообщении МВД.

В настоящий момент злоумышленник задержан в городе Тулун Иркутской области. Возбуждено два уголовных дела по статье «Кража».

27 января портал iz.ru сообщал, что грабитель похитил кассовый аппарат с деньгами в одном из магазинов и рассыпал их в Иркутской области.