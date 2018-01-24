Кольцо за 1,5 млн рублей украли из буддийского храма в Петербурге

Золотое кольцо с бриллиантом на сумму в 1,5 млн рублей, а также деньги и другие ценности пропали из здания религиозного центра «Буддавихара» на Дачной улице в Горелово.

Заявление в полицию поступило от представителя интересов руководителя тайского буддийского храма. Помимо дорогого кольца в списке похищенного значатся две золотые цепочки стоимостью 50 тыс. рублей, 525 тыс. рублей наличными и долговые расписки на сумму в 150 тыс. рублей, сообщает телеканал «78».

Сообщается, что все деньги, драгоценности и документы хранились в деревянном ящике. Также заявитель отметил, что в преступлении подозревает мужчину, проживающего также на Дачной улице в одном квартале от храма.

Ранее портал iz.ru сообщал, что неизвестные напали на двух студентов в Москве и похитили сумку с 7 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.