Неизвестные ограбили студентов на 7 млн рублей в столице

Неизвестные напали на двух студентов и похитили у них сумку с 7 млн рублей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на улице 1-й Сестрорецкой около дома 6. Известно, что владелец авто и двое его знакомых студентов ехали на автомобиле Nissan Teana, когда трое преступников на автомобиле Toyota Land Cruiser преградили им путь. Как сообщает телеканал «360», злоумышленники заявили, что те «помяли крыло» и должны за это заплатить. Под предлогом ДТП их заставили выйти из машины, после чего избили, отобрали мобильные телефоны и часы, а из багажника забрали 6,875 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 7 млн 95 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что экс-сотрудник украл 5 млн рублей на корпоративе столичной фирмы.