Домработница украла украшения на 1,6 млн рублей у безработной москвички

Домработница украла у безработной жительницы Москвы украшения стоимостью 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел 9 января в жилом доме на улице Пречистенка, 31/16, в районе Хамовники. 59-летняя домработница украла у 42-летней хозяйки квартиры украшения стоимостью около 1,6 млн рублей. Женщину задержали во вторник, 16 января, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, пожилая помощница по хозяйству в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Ранее портал iz.ru сообщал, что кольца стоимостью 300 тыс. рублей украли у девушки в ГУМе.