Неизвестные украли $400 тыс. из банковской ячейки пенсионера в Москве

В Москве у пенсионера украли $400 тыс. из банковской ячейки.

Об этом заявили в органах правопорядка в четверг, 11 января.

«В среду от пенсионера поступило сообщение о краже денег из банковской ячейки кредитной организации на улице Кедрова», — цитирует сообщение ТАСС.

Кража могла состояться с августа 2017 года по январь 2018 года.

8 января Генеральная прокуратура России сообщила, что с января по ноябрь минувшего года самым распространенным преступлением в России стали кражи. По информации Генпрокуратуры, за этот период было совершено около 738 тыс. преступлений этого вида, что почти на 9% ниже показателей за 11 месяцев 2016 года.