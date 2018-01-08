В Генпрокуратуре рассказали о самом распространенном в РФ преступлении

Генеральная прокуратура России назвала самое распространенное преступление в России по итогам 11 месяцев 2017 года. Информация приводится в ежемесячных сборниках о состоянии преступности в РФ на портале правовой статистики надзорного ведомства.

С января по ноябрь минувшего года самым распространенным преступлением в России стали кражи. По информации Генпрокуратуры, за этот период было совершено около 738 тыс. преступлений этого вида, что почти на 9% ниже показателей за 11 месяцев 2016 года.

Второе и третье места занимают мошенничество и преступления, связанные с оборотом наркотиков , передает «РИА Новости». Всего за 11 месяцев прошлого года в России зарегистрировано более 1,9 млн преступлений, что почти на 86 тыс. меньше, чем годом ранее.

Портал iz.ru писал о том, что по итогам 2017 года самыми криминальными регионами в России стали Тыва, Забайкальский край, Бурятия, Сахалин и Амурская область. При этом больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве — более 117 тыс. за десять месяцев с начала года.