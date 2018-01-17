В Сосновом Бору с новогодней елки украли украшения

Жители Соснового Бора украли все новогодние украшения с елки, установленной в центре города. Об этом сообщается в группе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Ель была установлена у ТЦ «Галактика», и за праздничные выходные местные жители украли часть декоративных елочных шариков.

Председатель комитета по управлению ЖКХ Соснового Бора Даниил Винник обратился к гражданам с просьбой вернуть украшения — оставить их под елкой или принести в администрацию. В противном случае, отметил Винник, в следующем году украшать ель будет нечем.

В общей сложности горожане присвоили 121 шар, ущерб составил около 100 тыс. рублей. Позднее Винник рассказал местной газете «Маяк», что жители города после обращения вернули два елочных шара.