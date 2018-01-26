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Более 138 млн рублей похитили у мужчины в обменнике в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Неизвестные злоумышленники похитили у мужчины в Москве более 138 млн рублей под видом обмена на иностранную валюту. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«От мужчины поступило сообщение о том, что в помещении обменного пункта на Верхней Радищевской улице, дом 13, он производил обмен российских рублей на евро», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

По информации полиции, мошенники, действуя по предварительному сговору, получили от мужчины 138,6 млн рублей, а взамен передали ему €4 тыс. и муляж, который имитировал денежные средства на сумму €1,996 млн, передает BFM.RU.

Материальный ущерб составил 138,322 млн рублей. О том, откуда у пострадавшего была такая сумма денег, не сообщается. Его имя также не называется.

Следует отметить, что преступление произошло еще в декабре 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Напомним, в январе из квартиры безработного мужчины на северо-востоке Москвы украли почти 50 млн рублей.

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