Ученые предложили бороться с облысением с помощью жареной картошки

Ученые предложили бороться с облысением с помощью химиката, который содержится в картофеле фри, сообщает издание Metro.

По данным журналистов, группе японских исследователей удалось вырастить зародыши волосяных фолликулов, используя полидиметилсилоксан. Это вещество добавляется в картофель фри, чтобы масло, в котором он готовится, не пенилось.

По словам профессора Дзюндзи Фукуда из университета Йокогамы, с помощью этого элемента им удалось вырастить 5 тыс. зародышей. Их пересадили мышам, у которых через несколько дней выросло несколько пучков волос.

Предварительные эксперименты доказали, что данный метод подходит и для человека.

Ранее в январе 2018 года стало известно, что журналист Майкл Вулф раскрыл секрет прически президента США Дональда Трампа. По его словам, после процедуры с борьбой по облысению у американского лидера осталась лысая макушка. Чтобы ее скрыть, Трамп зачесывает волосы назад и закрепляет их гелем.