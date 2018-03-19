Более 79 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с начала гумоперации

Более 79 тыс. человек выведены из Восточной Гуты с момента начала гуманитарной операции в Сирии. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 702 человека, большинство из которых — дети. Их жизнь находится в безопасности», — цитирует Евтушенко «РИА Новости».

На данный момент под контролем центра введена 21-я гуманитарная пауза, с начала действия которой через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедин было выведено 525 мирных жителей.

«Всего с 28 февраля через этот коридор вышел 2241 человек», — добавил Евтушенко.

По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки вышел 5521 житель.

С 27 февраля действует ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза по поручению президента РФ Владимира Путина. Однако боевики пытаются сорвать гуманитарные паузы и помешать выходу местных жителей из анклава.

За воскресенье, 18 марта, из анклава вывели более 25 тыс. человек. На официальном сайте Минобороны РФ ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в южной части Восточной Гуты.