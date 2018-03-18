Прямой эфир

Число вышедших из Восточной Гуты мирных жителей достигло 73 тыс.

0
Фото: SANA/Handout via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 25 тыс. человек покинули 18 марта Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Хаммурия.

Всего за время гуманитарных пауз из пригорода Дамаска вышли свыше 73 тыс. мирных жителей, сообщили «РИА Новости» в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

С 27 февраля 2018 года в Восточной Гуте введен особый режим, чтобы люди могли покинуть подконтрольные боевикам территории. Однако периодически вооруженные формирования пытаются сорвать гуманитарные паузы и помешать выходу сирийцев.

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад 18 марта побывал на передовой в Восточной Гуте. В этом пригороде Дамаска глава государства встретился с военнослужащими армии САР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минобороны РФ призвали страны Запада помочь жителям Восточной Гуты
При обстреле Дамаска боевиками погибли 10 мирных жителей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017