Число вышедших из Восточной Гуты мирных жителей достигло 73 тыс.

Более 25 тыс. человек покинули 18 марта Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Хаммурия.

Всего за время гуманитарных пауз из пригорода Дамаска вышли свыше 73 тыс. мирных жителей, сообщили «РИА Новости» в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

С 27 февраля 2018 года в Восточной Гуте введен особый режим, чтобы люди могли покинуть подконтрольные боевикам территории. Однако периодически вооруженные формирования пытаются сорвать гуманитарные паузы и помешать выходу сирийцев.

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад 18 марта побывал на передовой в Восточной Гуте. В этом пригороде Дамаска глава государства встретился с военнослужащими армии САР.