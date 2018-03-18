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При обстреле Дамаска боевиками погибли 10 мирных жителей

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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По крайней мере 10 жителей Дамаска погибли за прошедшие сутки после ракетного обстрела боевиками квартала Аббасин в сирийской столице сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, в кварталах и пригородах Дамаска продолжаются обстрелы. «Так, за прошедшие сутки ракетному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин, в ходе которого погибли 10 мирных жителей, а также есть разрушения», — отметил Евтушенко.

Как отметил российский генерал-майор, несмотря на опасную ситуацию, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается, по охраняемым российскими военными коридорам мирное население покидает район. 

Всего с момента начала гуманитарной операции Восточную Гуту смогли покинуть более 17 тыс. человек

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