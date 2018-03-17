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Минобороны: боевики отбирали у мирных жителей Восточной Гуты гумпомощь

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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В Минобороны РФ сообщили о сотнях задокументированных свидетельств вышедших из Восточной Гуты мирных граждан, которые рассказывали, что гуманитарная помощь, в том числе от международных организаций, складировалась у боевиков. Мирному населению не доставалось ничего.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«На протяжении последних лет, месяцев и даже дней в адрес России, и в том числе Минобороны, раздавалось много критики о бедственном положении жителей Восточной Гуты и необходимости оказания срочной помощи. Напомню, что речь всегда шла о срочной доставке жителям Гуты гуманитарных конвоев с продовольствием, предметами первой необходимости и медикаментами, а также эвакуации детей, больных и раненых», — заявил Конашенков на брифинге в субботу.

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Доставить гуманитарную помощь мирным гражданам не представлялось возможным из-за боевиков, которые прикрывались жителями Восточной Гуты как «живым щитом» и не позволяли покинуть район никому, даже больным людям.

Представитель оборонного ведомства также пояснил, что цены на еду в Восточной Гуте намного выше цен в Дамаске. Боевики заставляли мирных жителей вступать в их ряды и сражаться против правительственных войск за кусок хлеба.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию 2401 о 30-дневном прекращении огня в Восточной Гуте. Москва неоднократно призывала страны, имеющие влияние на боевиков, проконтролировать соблюдение перемирия, однако боевики не прекращают обстрел мирных жителей и не позволяют доставить гуманитарную помощь.

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