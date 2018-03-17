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В Минобороны РФ призвали страны Запада помочь жителям Восточной Гуты

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Министерство обороны России призывает западные страны оказать реальную помощь мирным жителям Сирии, которые выходят из района Дамаска Восточной Гуты во время гуманитарных пауз. Такое заявление сделал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что Минобороны в очередной раз призвало международные гуманитарные организации и западные страны перейти от слов к делу и сдержать обещания по оказанию реальной помощи мирным жителям Восточной Гуты, пишет ТАСС.

Также Конашенков уточнил, что для помощи сирийцам Россия создала все условия. На данный момент десятки тысяч людей находятся в безопасных районах. Однако им необходимы вода, пища, медикаменты, теплые вещи и предметы первой необходимости.

При этом, по словам официального представителя, США, Франция, Германия и Великобритания, которые больше всех хотели помочь, не прислали для помощи даже бутылки воды.

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