Более 25 тыс. человек вывели из Восточной Гуты за сутки

Более 25 тыс. человек выведено через гумкоридор из сирийской Восточной Гуты за прошедшие сутки. Всего же с начала действия «гуманитарных пауз» при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено около 77 тыс. человек.

«По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 25 235 человек», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В сообщении также напоминают, что на официальном сайте российского ведомства ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в южной части Восточной Гуты.

Ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина и начала действовать с 27 февраля. За первые два дня действия гумпаузы ни одному мирному жителю не удалось воспользоваться гуманитарным коридором и покинуть район из-за провокаций террористов.

Президент Сирии Башар Асад 18 марта побывал на передовой в Восточной Гуте. В этом пригороде Дамаска глава государства встретился с военнослужащими армии САР.