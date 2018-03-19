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Более 25 тыс. человек вывели из Восточной Гуты за сутки

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Фото: REUTERS/SANA
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Более 25 тыс. человек выведено через гумкоридор из сирийской Восточной Гуты за прошедшие сутки. Всего же с начала действия «гуманитарных пауз» при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено около 77 тыс. человек.

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«По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 25 235 человек», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. 

В сообщении также напоминают, что на официальном сайте российского ведомства ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных  в южной части Восточной Гуты. 

Ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина и начала действовать с 27 февраля. За первые два дня действия гумпаузы ни одному мирному жителю не удалось воспользоваться гуманитарным коридором и покинуть район из-за провокаций террористов. 

Президент Сирии Башар Асад 18 марта побывал на передовой в Восточной Гуте. В этом пригороде Дамаска глава государства встретился с военнослужащими армии САР.

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