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Асад посетил военных на огневом рубеже в Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад побывал на передовой в Восточной Гуте.

В этом пригороде Дамаска глава государства встретился с военнослужащими армии САР, сообщает арабское информагентство SANA.

На сегодняшний день сирийской армии удалось освободить от террористов 70% территории Восточной Гуты, сообщает «РИА Новости».

С 27 февраля в этом пригороде Дамаска действует гуманитарная пауза. Согласно данным Минобороны России, за это время по специально организованным коридорам территории, которые контролируют вооруженные формирования, покинули около 50 тыс. человек.

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