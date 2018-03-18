Асад посетил военных на огневом рубеже в Восточной Гуте
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад побывал на передовой в Восточной Гуте.
В этом пригороде Дамаска глава государства встретился с военнослужащими армии САР, сообщает арабское информагентство SANA.
На сегодняшний день сирийской армии удалось освободить от террористов 70% территории Восточной Гуты, сообщает «РИА Новости».
С 27 февраля в этом пригороде Дамаска действует гуманитарная пауза. Согласно данным Минобороны России, за это время по специально организованным коридорам территории, которые контролируют вооруженные формирования, покинули около 50 тыс. человек.