Асад посетил военных на огневом рубеже в Восточной Гуте

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад побывал на передовой в Восточной Гуте.

В этом пригороде Дамаска глава государства встретился с военнослужащими армии САР, сообщает арабское информагентство SANA.

President Bashar al-Assad with the heroes of Syrian Arab Army at the front lines in #Eastern_Ghouta pic.twitter.com/iQDWDzVW2b — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) March 18, 2018

На сегодняшний день сирийской армии удалось освободить от террористов 70% территории Восточной Гуты, сообщает «РИА Новости».

С 27 февраля в этом пригороде Дамаска действует гуманитарная пауза. Согласно данным Минобороны России, за это время по специально организованным коридорам территории, которые контролируют вооруженные формирования, покинули около 50 тыс. человек.