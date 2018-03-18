Более 30 тыс. человек смогли покинуть Восточную Гуту за субботу

Территорию Восточной Гуты через гуманитарные коридоры смогли покинуть более 30 тыс. человек.

Такие данные на субботу, 17 марта, приводит Министерство обороны России.

«Только за вчерашний день через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин было выведено 272 человека, из которых 137 - дети. По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 30,732 тыс. человека», – рассказали в ведомстве.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон с начала действия гуманитарных пауз из пригорода столицы Сирии было выведено более 48 тыс. человек, передает ТАСС.

С 27 февраля 2018 года в Восточной Гуте введен особый режим, чтобы люди могли покинуть подконтрольные боевикам территории. Однако периодически вооруженные формирования пытаются сорвать гуманитарные паузы и помешать выходу сирийцев.