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Более 30 тыс. человек смогли покинуть Восточную Гуту за субботу

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Территорию Восточной Гуты через гуманитарные коридоры смогли покинуть более 30 тыс. человек.

Такие данные на субботу, 17 марта, приводит Министерство обороны России.

«Только за вчерашний день через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин было выведено 272 человека, из которых 137 - дети. По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 30,732 тыс. человека», – рассказали в ведомстве.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон с начала действия гуманитарных пауз из пригорода столицы Сирии было выведено более 48 тыс. человек, передает ТАСС.

С 27 февраля 2018 года в Восточной Гуте введен особый режим, чтобы люди могли покинуть подконтрольные боевикам территории. Однако периодически вооруженные формирования пытаются сорвать гуманитарные паузы и помешать выходу сирийцев.

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